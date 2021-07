Stadt Thun gegen Stadträtin – Streit um rosarote Welle – es kommt zum Prozess SP-Stadträtin Alice Kropf war im Juni 2020 anwesend, als auf der Bahnhofbrücke nachts eine rosa Welle aufgemalt wurde. Die Stadt verklagte sie. Jetzt kommt es zum Prozess. Michael Gurtner

In der Nacht auf den 18. Juni 2020 wurde auf der Bahnhofbrücke in Thun eine rosa Welle aufgemalt. Foto: PD

Es war eine nächtliche Aktion mit Folgen: In der Nacht auf den 18. Juni 2020 malten Unbekannte rosarote Wellen auf die Fahrbahnmitte der Bahnhofbrücke in Thun. Sie entfernten zudem die Holzlatten, die damals die Fussgängerinnen und Fussgänger davon abhielten, in diesem Bereich die Fahrbahn zu queren.

Eine Person, die vor Ort war, war für die Polizei aber offensichtlich keine Unbekannte: Alice Kropf, Stadträtin der SP. Wie die «Jungfrau-Zeitung» berichtete, flatterte ihr Post der Staatsanwaltschaft Region Oberland in den Briefkasten. Im darin enthaltenen Strafbefehl hiess es, sie sei wegen Sachbeschädigung und einfacher Verletzung der Verkehrsregeln angeklagt. Sie wurde für schuldig erklärt, die Strasse mit rosaroter Farbe bestrichen und so beschädigt zu haben. Zudem habe sie Bauabschrankungen versetzt.