Berner Länggassquartier – Streit um die Verlängerung eines idyllischen Fusswegs Nur gerade 180 Meter misst der Fussweg, den die Stadt zuhinterst in der Länggasse bauen will. Doch das kleine Stück wird heftig bekämpft. Esther Diener-Morscher

Der Muraltweg in der Länggasse endet bei der Zähringerstrasse. Die Stadt möchte ihn von hier bis zur neuen Schwimmhalle verlängern. Foto: Christian Pfander

Der Muraltweg in der Länggasse: Bis vor einigen Jahren hatte er nicht einmal einen Namen. Nun ist er Gegenstand einer Auseinandersetzung im Quartier. Auslöser dafür war der Bau der neuen Schwimmhalle an der Neubrückstrasse. In weiser Voraussicht erstellte die Stadt getrennte Baugesuche für die Schwimmhalle und den Muraltweg, wie das «Länggassblatt» berichtete. Sonst wäre wohl noch nicht einmal der Grundstein zur Schwimmhalle gelegt. Diese kann aber voraussichtlich in zwei Jahren eröffnet werden.

Beim Muraltweg – oder besser gesagt: beim fehlenden Verbindungsstück des bestehenden Muraltwegs – ist es hingegen noch unklar, ob und wann dieser begehbar sein wird. Dabei wäre es für die Quartierkommission Länggasse Engehalbinsel (QLE) völlig logisch und klar, dass es entlang der Sportplätze im Neufeld dieses Stück Weg bis zur Bushaltestelle Brückfeld noch braucht: «Und zwar als sichere Fusswegverbindung zur neuen Schwimmhalle und zum künftigen Park neben der neuen Siedlung im Viererfeld», wie QLE-Geschäftsführer Daniel Blumer argumentiert.