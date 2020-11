Kanton unterliegt vor Gericht – Streit um 63 m2 Das Verwaltungsgericht hat sich mit einer Strassensanierung in Biglen befasst. Ein lokaler Unternehmer hat sich gegen eine Enteignung gewehrt. Cedric Fröhlich

Um diesen Streifen gehts. Hier will der Kanton die Verkehrssicherheit erhöhen – und dafür die Strasse verbreitern. Foto: Raphael Moser

Markus Streitl ist Unternehmer. 22 Mitarbeitende beschäftigt er in seiner Service-Technik Streitl AG in Biglen. Sie machen Klimaanlagen und Lüftungen, sind seit 1983 hier im Dorf. Ihre Lagerhallen, Büros und ein Laden stehen an der Rohrstrasse, der Ortsdurchfahrt. Die Strasse gehört dem Kanton.

Streitl und der Kanton Bern, namentlich die Bau- und Verkehrsdirektion, liegen im Streit. Grund ist eine geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt. «Eine endlose Geschichte», laut Streitl.

Der Kanton möchte den Fussgängerstreifen direkt vor Streitls Basis sicherer machen – mit einer Mittelinsel. Dazu soll die Rohrstrasse um knapp zwei Meter verbreitert werden. Der Unternehmer soll dafür einen Teil seines Grundstücks abtreten. Genauer: einen Teil seines Firmenparkplatzes.