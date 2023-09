Streit am Berner Flughafen – Die Segelflieger kämpfen ums Überleben im Belpmoos Der Ton wird schärfer: Die Segelfluggruppe kritisiert das Solarprojekt. Der Flughafendirektor kontert. Johannes Reichen

Die Zukunft ihres Vereins ist in Gefahr: Die Co-Präsidenten der Segelfluggruppe Bern, Bernhard Gerber (l,) und Richard Rapold. Foto: Dres Hubacher

Was am Samstagmittag hinter der geschlossenen Tür der «Villa Thermik» abläuft, passt nicht zu dem Geschehen draussen auf dem Flugplatz. Da feiert die Segelfluggruppe Bern ihr 100-jähriges Bestehen mit Minirundflügen, historischen Flugzeugen, Ausstellung, Bier und Bratwurst. Drinnen aber, im Clublokal, ist die Stimmung von Zukunftsängsten und Vorwürfen geprägt.

Die Segelfluggruppe hat per Frühling 2024 die Kündigung erhalten. Denn der Flughafen Bern-Belp will zusammen mit BKW und EWB eine grosse Solaranlage bauen. Die kommt den Segelfliegern in die Quere. Deshalb haben sie am Rand des Jubiläumsfests zu einer Medienkonferenz geladen. Und attackieren die Verantwortlichen des Projekts.

«Man will uns hier weghaben», sagt Mediensprecher Stefan Graf, der die Medienkonferenz im Alleingang bestreitet. Und zwar unabhängig davon, was mit der Fläche überhaupt passiere. «Wir wissen nicht genau, warum, aber so ist es.»

Um seine Interessen durchzusetzen, hat der Verein nun einen Kommunikationsberater engagiert. Der ist aber am Samstag nicht vor Ort.

Stefan Graf, der Medienbeauftragte der Segelfluggruppe: «Man will uns hier weghaben.» Foto: Dres Hubacher

Die Segelfluggruppe drängt darauf, mindestens so lange im Belpmoos bleiben zu dürfen, bis die neue Solaranlage tatsächlich gebaut wird. Doch darauf gehe der Flughafen nicht ein, sagt Graf. Das habe sich in den Schlichtungsverhandlungen gezeigt, die kürzlich sistiert worden seien. Nun müsse man sich überlegen, wie es weitergeht.

Flughafendirektor ist erstaunt

Dass die Verhandlungen derzeit sehr schwierig sind, zeigt sich auch an dieser Episode: Flughafendirektor Urs Ryf wollte ursprünglich das Jubiläumsfest besuchen. Doch aufgrund der letzten Entwicklungen verzichtete er darauf.

Am Telefon zeigt sich Ryf dann sehr erstaunt, dass die Segelfluggruppe jetzt an die Öffentlichkeit geht. «Wir haben eine andere Sprachregelung vereinbart.» Er stehe seit mehreren Monaten in einem konstruktiven Kontakt mit der Gruppe.

Flughafendirektor Urs Ryf bei der Präsentation des Solarprojekts Anfang Jahr zusammen mit BKW-Chef Robert Itschner. Foto: Raphael Moser

Aus seiner Sicht ist es denn auch durchaus denkbar, dass die Segelfluggruppe über das Kündigungsdatum hinaus noch bleiben kann. Aber das sei eben noch Verhandlungssache, und noch liege kein Entscheid vor. Ryf sagt also ziemlich das Gegenteil dessen, was Graf im Clublokal verlautet. Und fügt hinzu, dass der Flughafen Rechtssicherheit brauche, das sei auch klar.

Vorwurf Greenwashing

Klar ist auch, dass der Widerstand gegen das Solarprojekt generell. Und zwar seit die Biologin Mary Leibundgut vorgerechnet hat, dass mit dem Projekt eines der grössten Trockenwiesen-Biotope der Schweiz in Gefahr sei. Es misst 23 Hektaren.

Kürzlich formierte sich gegen das Solarprojekt auch ein Verein namens Natur-Belpmoos. Auf dessen Website findet sich ein Vortrag von Photovoltaik-Experte Urs Muntwyler, der das Belper Projekt als «Schnapsidee» bezeichnet. Die Kurzversion Dächer und Fassaden seien viel besser geeignet als ein Solarpark, um die Ziele der Energiestrategie 2050, etwa einen höheren Anteil erneuerbarer Energien, zu erreichen.

So sieht die geplante Solaranlage auf dem Gelände des Flughafens aus. Visualisierung: zvg

Auch die Segelfluggruppe nimmt diese Argumente zur Hand. «Wenn man die Hälfte aller Dächer in Belp mit Solarpanels bestücken würde, hätten wir den gleichen Effekt wie mit dem Solarpark», sagt Mediensprecher Graf. «Aber dann würde der Flughafen nichts daran verdienen.»

«Das ist klassisches Greenwashing.» Stefan Graf, Medienbeauftragter der Segelfluggruppe Bern

Stattdessen würde mit dem Erlös aus dem Solarstrom auch der Flughafenbetrieb mitfinanziert – und damit das Geschäftsfeld des Verkehrs mit Privatjets, das sehr CO₂-intensiv sei. Das sei übrigens «klassisches Greenwashing». Mit diesem Begriff wird das Bestreben von Firmen bezeichnet, sich mit bestimmten Massnahmen ein umweltfreundliches Image zu geben.

Zum Vergleich mit den Hausdächern entgegnet Flughafendirektor Ryf: «Man redet seit Jahren von solchen Ideen.» Aber es passiere nichts. «Wir hingegen haben ein konkretes Projekt, das einen wesentlichen Beitrag an die Energiewende leistet.» Und natürlich gehe es dem Flughafen auch darum, neue Geldquellen zu erschliessen. Aber das sei schliesslich legitim.

«Man muss bei den Fakten bleiben.» Flughafendirektor Urs Ryf

Ryf betont auch, dass lediglich 8 von 23 Hektaren Trockenwiese dem Solarpark zum Opfer fallen würde. «Man muss bei den Fakten bleiben.» Zudem sei der Flughafen bestrebt, diese zu kompensieren – oder gar überkompensieren. Den Vorwurf des Greenwashing weist er klar von sich.

Der geballte Widerstand erstaunt ihn allerdings nicht. «Ich habe mit Konflikten gerechnet.» Er sei aber immer noch «zu 100 Prozent» überzeugt, dass der Solarpark gebaut werde. Das Ziel sei, dass die Baubewilligung Ende 2025 vorliege. Bei Einsprachen oder Beschwerden werde es Verzögerungen geben.

1 / 6 Impressionen vom Jubiläumsfest der Segelfluggruppe Bern. Foto: Dres Hubacher

Für die Segelfluggruppe hingegen gilt jetzt – nebst allen Kampfansagen – auch das Prinzip Hoffnung. «In all den Verhandlungen haben wir noch nicht viel erreicht», sagt nach der Medienkonferenz Richard Rapold. Er ist einer der beiden Co-Präsidenten. «Aber wer keinen Aufwind hat, der hofft auf Aufwind.»

