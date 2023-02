Abstimmung über umstrittene Justizreform – Streiks und weitere Proteste angekündigt – Israels Präsident fordert Verschiebung Das Parlament berät heute über die Reform der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Netanjahu. Isaac Herzog hat in einer TV-Rede Netanjahu aufgefordert, sich um einen Kompromiss mit den Gegnern zu bemühen. UPDATE FOLGT

Beide Lager hätten Standpunkte, die es zu berücksichtigen gelte, sagte Israels Präsident Isaac Herzog. Foto: Stefani Reynolds (AP/Keystone)

Nach den Massenprotesten gegen eine geplante Justizreform in Israel soll die rechts-religiöse Regierung nach einem Bericht über eine Vertagung einer ersten Abstimmung zum umstrittenen Vorhaben nachdenken. Erwogen werde ein Aufschub eines ursprünglich für den heutigen Montag geplanten Votums im Parlament um eine Woche, berichtete der Sender Channel 12 am Sonntag unter Berufung auf Regierungskreise. Andere israelische Medien zitierten Justizminister Jariv Lewin indes mit den Worten, er sei zwar offen für einen Dialog über die Reform, werde am Zeitplan für deren Verabschiedung jedoch nichts ändern.

Erst am Sonntag appellierte Präsident Isaac Herzog an Regierungschef Benjamin Netanjahu, die geplante Justizreform zu verschieben und eine Kompromisslösung mit politischen Gegnern anzustreben. «Ich glaube, wir alle glauben, dass wir uns in einem Moment vor einer Kollision befinden, sogar einer gewaltigen Kollision», sagte Herzog am Sonntag.

Benjamin Netanjahu hatte Ende Dezember nach anderthalb Jahren in der Opposition wieder die Regierungsgeschäfte in Israel übernommen. Er steht derzeit wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht, die er weiter bestreitet. Foto: Jim Hollander (Keystone)

Die Reformpläne der Regierung von Netanjahu sehen unter anderem eine Schwächung des Obersten Gerichts vor. Der Ministerpräsident und seine Verbündeten argumentieren, die Justiz verfüge über zu viel Macht und müsse eingehegt werden. Kritiker sehen durch das Vorhaben hingegen das fragile System der Gewaltenteilung in Israel gefährdet. Netanjahu sei zudem auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen das Rechtssystem, da gegen ihn ein Strafverfahren wegen Korruption laufe. Der Regierungschef sieht sich als Opfer einer Hexenjagd.

Mehr als 200’000 Menschen demonstrieren gegen Justizreform

Gegen den Kurs der rechts-religiösen Regierung protestierten nach Angaben der Veranstalter bei Demonstrationen in Tel Aviv und anderen Städten mehr als 200’000 Israelis. In der Küstenstadt Tel Aviv marschierten Demonstranten den sechsten Samstagabend in Folge mit israelischen Flaggen durch die Strassen. Die Proteste, die auch in Städten wie Jerusalem, Beerscheva und Haifa stattfanden, richten sich vor allem gegen Pläne der Regierung, das Justizsystem im Land gezielt zu schwächen.

Protestaktion von Beschäftigten in Hightech-Unternehmen in Tel Aviv: Sie erhielten von ihren Arbeitgebern die Erlaubnis, gegen die Regierung zu demonstrieren. (24. Januar 2023) Foto: Keystone

Seit mehreren Wochen finden in Israel Demonstrationen gegen die kontroverse Reform statt. Für Montag sind zudem Streiks zahlreicher Berufsgruppen und eine Grossdemonstration vor dem Parlament in Jerusalem geplant. Dort soll zu dem Zeitpunkt ein Teil der umstrittenen Neuerungen in erster Lesung gebilligt werden.

Der 85-jährige Holocaust-Überlebende Avram Hershko, der 2004 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet worden war, warnte bei einer Demonstration in Haifa vor einem «Versuch, Israel von einer Demokratie in eine Diktatur zu verwandeln». Der 1937 in Ungarn geborene Biochemiker forderte bei einer Ansprache vor anderen Demonstranten: «Wir müssen diesen Wahnsinn stoppen.»















AFP

