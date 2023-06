Kandersteg: Ski nordisch – Strategisch und operativ nun besser getrennt Die Genossenschaft Nationales Nordisches Skizentrum Kandersteg ist anlässlich der Generalversammlung um eine Betriebskommission erweitert worden. PD

Sie sind die Köpfe hinter der NNSK: (v.l.) Andrea Zryd (VR), Urs Niedhart, Lars Guggisberg (VR-Präsident), Bruno Keller (VR), Verena Packmor (VR), Kari Bieri (VR), Adrian Künzi, Ruedi Ogi (VR). Foto: PD

An der 45. Generalversammlung der Genossenschaft Nationales Nordisches Skizentrum Kandersteg (NNSK) blickte Verwaltungsratspräsident Lars Guggisberg auf ein Jahr mit Höhepunkten und Herausforderungen zurück. «Als grösste Herausforderungen für den Verwaltungsrat müssen im vergangenen Winter insbesondere die Diskussion um eine mögliche Strommangellage und die hohen Strompreise bezeichnet werden», teilt die NNSK mit. Es sei deshalb entschieden worden, auf eine Präparierung der Lötschberg-Schanze HS106 mittels Kunstschnee zu verzichten. Daher hätten aber auch keine internationalen Wettkämpfe und Trainings auf der grossen Schanze in Kandersteg stattgefunden.

Genossenschaft neu organisiert

Die geschäftsführenden Organe der NNSK sollen neu um eine Betriebskommission erweitert werden, «um die strategische und operative Führung besser trennen zu können», heisst es. Der Verwaltungsrat wird auf sechs Personen reduziert und kümmert sich künftig vor allem um die strategische Weiterentwicklung des NNSK und um dessen Finanzierung. Mit Andrea Zryd sowie Bruno Keller wurden von den Anwesenden zwei neue Verwaltungsräte gewählt.

Die Kommission wird neu die operative Führung sicherstellen und übt die Aufsicht über die NNSK-Geschäftsstelle sowie über die technische Betriebsleitung der Swisscom-Nordic-Arena aus. Adrian Künzi und Urs Niedhart treten dafür ihr bisheriges VR-Mandat ab und werden sich künftig in die Betriebskommission einbringen. Martin Lüthi, auch bekannt als Künstler Heinrich Gartentor, der auf die GV 2023 von all seinen

Mandaten rund ums Skispringen in Kandersteg zurückgetreten ist, wurde vom Verwaltungsratspräsidenten unter Verdankung seines grossen Einsatzes verabschiedet.

