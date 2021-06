Kolumne von Marlen Reusser – Strassenradsport für Anfänger Die 29-jährige Ärztin und Radfahrerin aus Hindelbank gewährt bis zu den Olympischen Spielen Einblick in ihre Gedankenwelt und ihr Profileben. Marlen Reusser

Marlen Reusser. Foto: Ulf Schiller/Freshfocus

In Anbetracht anstehender Ereignisse wie der Tour de Suisse (Juni), der Tour de France (Juni/Juli) oder der Olympischen Spiele (Juli) erachte ich es für einen geeigneten Moment, euch das Funktionieren des Strassenradsports etwas näherzubringen. Momentan hat die kleine Schweiz einiges zu bieten an Fahrern/-innen! Damit es beim Reinzappen für euch richtig spannend wird und zur Reduktion der Fragezeichen auf euren Stirnen hier also eine kleine Einführung.

Es gibt Zeitfahren und Massenstartrennen (Letztere werden gemeinhin als «Strassenrennen» bezeichnet). Im Massenstart wird – wie der Name erahnen lässt – gleich die ganze Rasselbande auf einmal an den Start gelassen. Je nach Rennen können das bis zu knapp über 200 Fahrer/-innen sein. Weil im Radfahren der Luftwiderstand fast die gesamte Belastung ausmacht (es sei denn, es geht in die Steigungen), ist ein Strassenrennen etwas enorm Taktisches. Es geht darum, sich so clever wie möglich hinter den anderen im Feld zu verstecken, damit Energie zu sparen und dann im entscheidenden Moment zuzuschlagen (einfacher gesagt als getan, kann ich euch verraten).

Zur Veranschaulichung: Stellt man ein Velo auf ein Laufband (ja, das kann man) und dreht dieses Laufband auf 50 km/h auf, kann eine 90-jährige untrainierte Person immer noch locker fahren. Warum? Weil dort als einziger Widerstand Reibung zwischen Pneu und Laufband entsteht, der Luftwiderstand jedoch fehlt. Das ist der Grund, weshalb solche Strassenrennen in Teams von meist sechs Fahrern/-innen bestritten werden. Einige davon opfern sich auf, «verschwenden» Energie, damit die Leader dann, geschont, ihre Kraft gezielt einsetzen können. Den Sieg macht also ein Mix aus physischer Stärke, «Schlauer-Fuchs-Faktor» und Teamstärke aus. Eine Prise Glück verträgt es selbstverständlich auch.

Solche Rennen gibt es als Eintagesrennen (Beispiele sind Paris–Roubaix, Flandern, Strade Bianche) oder als Etappenrennen (wie unsere Tour de Suisse eines ist). In den vielen Autos hinter dem Feld sitzen jeweils die Sportlichen Leiter/-innen der Teams und die Mechaniker. Sie haben ein Radio, in welchem das Renngeschehen berichtet wird (sogenanntes Tour-Radio), und oft auch einen Bildschirm, auf dem sie das Rennen live schauen (im Auto!). Ebenso hat jede/r Fahrer/-in ein Radio im Ohr. So kann die Teamstrategie ständig dem aktuellen Renngeschehen angepasst werden. Oder das Radio wird zur Motivation in einer entscheidenden Phase genutzt. Manchmal so energisch, dass ich mir den Stecker am liebsten aus dem Ohr reissen möchte zur Vermeidung eines Gehörschadens.

Da es ungemein kräftezehrend ist, nach einem Stopp allein wieder den Anschluss ans Feld zu schaffen, sind eben auch die Mechaniker in den Autos. Sie helfen bei einem Defekt in Windeseile. Manchmal wird ihnen auch schlecht während ihrer Arbeit. Die Radfahrer fahren um Kurven und in Abfahrten oft schneller als die Autos, und die Sportlichen Leiter am Steuer ergreifen die Gelegenheit zur Erprobung der Fahrzeug-PS nur zu gern (stellt euch vor, ihr könntet Gas geben, wie ihr wollt, Polizei ist weit und breit keine…). In welcher Reihenfolge die Autos hinterherfahren ist wichtig und wird deshalb ausgelost.

Die andere Disziplin im Strassenradsport ist das Zeitfahren. Man erinnere sich an unseren Fabian Cancellara (Gold in Peking und Rio). Hier wird mit Abständen von ein bis zwei Minuten jede/r einzeln an den Start gelassen. Weil nirgends von einem Windschatten zu profitieren ist (Windschattenfahren ist auch während eines Überholmanövers verboten), zählt die Aerodynamik eines/r jeden maximal. Deshalb sehen die Zeitfahrer/-innen so lustig aus. Sie fahren Räder, Anzüge und Helme, die bis aufs kleinste Detail dafür konzipiert sind, sich maximal windschlüpfrig zu verhalten. Den Rest richten dann die Beine (welche natürlich fein säuberlich rasiert sind).

Taktisches gibt es da nichts, es geht um die pure Ausdauerleistung und darum, es sich richtig einzuteilen. Solche Rennen gibt es als einzelne Anlässe oder integriert in eine Rundfahrt. Die Tour de Suisse der Herren startet beispielsweise mit einem sogenannten «Prolog», einem kurzen Einzelzeitfahren, bei dem der König dieser Disziplin ermittelt wird. Ist ein Zeitfahren in einer Rundfahrt länger, können wesentliche Zeitabstände entstehen. Die Siegesanwärter/-innen in der Gesamtwertung (die schnellste aufsummierte Zeit über alle Etappen) müssen sich hier sputen, um nicht allzu viel Rückstand zu kassieren auf ihre Kontrahenten/-innen. Denn nicht jedem/jeder ist das Gleiche gegeben. Es gibt Sprinter/-innen, Bergfahrer/-innen, Zeitfahrer/-innen, Allrounder/-innen und alles dazwischen. Ihr seht, es ist spannend!

Die Tour de Suisse findet 2021 übrigens erstmals auch für die Frauen statt. Es werden am Wochenende in Frauenfeld nicht weniger als 28 Schweizerinnen am Start der zwei Etappen stehen. Ich hoffe, wir werden euch ein gluschtiges Spektakel bieten können, stay tuned!

Fehler gefunden?Jetzt melden.