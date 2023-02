Street-Art-Projekt in Thun – Strassenkunst am Fluss Die Stadt hat ein Baugesuch für ein Street-Art-Projekt eingereicht. Grauer Beton am Mühleplatz soll mit Farbe aufgewertet werden. Godi Huber

Bunte Farben statt tristes Grau: Diese aareseitige Betonwand am Mühleplatz soll durch eine Street-Art-Künstlerin gestaltet werden. Foto: Godi Huber

Unter Street-Art versteht man künstlerische Interventionen im urbanen Raum und auf der Strasse. Diese Strassenkunst wird zum Teil illegal oder zumindest inoffiziell angebracht. Den offiziellen Weg beschreitet in diesen Tagen die Stadt Thun. Sie hat ein Baugesuch für ein Street-Art-Projekt am Mühleplatz eingereicht. Das Gesuch ist öffentlich aufgelegt, mit Einsprachefrist bis 13. März. Was genau steckt dahinter?