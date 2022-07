Zu hoher administrativer Aufwand – Strassen in Bern behalten kriegerische Namen Die mehreren Dutzend Stadtberner Strassen, die einen militärischen oder kriegerischen Bezug haben, sollen nicht umbenannt werden.

Soll seinen Namen trotz kriegerischem Kontext behalten: Der Waffenweg in Bern.

Strassenschild Waffenweg Foto: Franziska Rothenbühler

In seiner Antwort auf einen Vorstoss im Parlament macht der Gemeinderat deutlich, dass die militärischen oder kriegerischen Strassen in der Stadt Bern ihre Namen behalten sollen.

Die GB/JA-Fraktion möchte mit ihrer Motion «ein Zeichen gegen Krieg und Militarisierung setzen». Die fraglichen Strassen sollen künftig die Namen von Frauen tragen, die sich für den Frieden stark gemacht haben.

Rund 25 Strassen haben einen direkten militärischen Kontext, wie der Gemeinderat in seiner am Montag publizierten Antwort schreibt – zum Beispiel das Bollwerk, die Schützenmattstrasse und der Kanonenweg. Viele weitere Strassen kommen mit indirektem Zusammenhang dazu, denn sie tragen die Namen von Berner Anführern in alten Schlachten.

Für den Gemeinderat gibt es mehrere Gründe, die grundsätzlich gegen Umbenennungen sprechen: Historische Bezüge etwa, die Vertrautheit der Bevölkerung mit den bestehenden Strassennamen, aber auch der administrative Aufwand.

«Finanzielles Risiko»

Vor allem für die Anwohnenden bringe eine Umbenennung grosse Umtriebe mit sich. Die Stadt hätte mit entsprechenden Forderungen betreffend Kostenerstattung zu rechnen. Alleine am Waffenweg wohnen laut Gemeinderat rund hundert Menschen.

Würde man die vorliegende Motion konsequent umsetzen, gäbe es ein Vielfaches an Betroffenen. Für die Stadt wäre «das finanzielle Risiko nicht tragbar».

Im übrigen dokumentierten Strassenbenennungen die jeweiligen Zeitumstände, schreibt der Gemeinderat weiter. Sie seien also auch Teil des historischen Erbes. Nur so sei eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kulturgut und eine zeitgemässe Einordnung möglich.

Dass Frauen bei den Berner Strassennamen untervertreten seien, stehe aber ausser Frage. Deshalb betone der Gemeinderat ja schon seit längerem, er wolle Frauen bei der Benennung von Strassen so lange bevorzugen, bis mindestens die Hälfte der mit einem Strassennamen geehrten Persönlichkeiten Frauen sind.

sda/sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.