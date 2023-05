Gemeinde Signau informiert – Strassen gesperrt wegen Velorennen Am Sonntag, 21. Mai 2023 findet das Hobby-Velorennen von L’Etape Switzerland by Tour de France auf dem Gemeindegebiet Signau statt. Mitteilung der Gemeinde

Die Route führt von Bowil herkommend durchs Dorf Signau und führt via Kapf nach Eggiwil. Die Velofahrer*innen werden im Zeitraum von ca. 10.15 Uhr bis 10.50 Uhr erwartet. Es erfolgen temporäre Strassensperrungen durch den Verkehrsdienst des Veranstalters. Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis.

