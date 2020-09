Bauprojekt liegt auf – Strassen am Strättlighügel sollen sicherer werden Die Stadt Thun will die Verkehrssicherheit am Strättlighügel verbessern. Die Unterlagen für die sechs Massnahmen liegen ab dem 24. September auf.

Hier beim Röhrichtweiher wird die Strassenquerung für Autos künftig enger und für Fussgänger sicherer. Foto: Marco Zysset

In einem überparteilichen Postulat verlangte der Thuner Stadtrat im Jahr 2017 vom Gemeinderat, die Verkehrssituation auf dem Strättlighügel zu analysieren. Die Analyse zeigte verschiedene Schwachstellen auf. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erarbeitete die Stadt Thun ein Bauprojekt mit verschiedenen Massnahmen. In dieser Woche startet das Baubewilligungsverfahren; die Gesuchsakten liegen bis zum 24. September während 30 Tagen beim Thuner Bauinspektorat auf.

175’000 Franken für sechs Massnahmen

Das Bauprojekt sieht vor, dass an sechs Standorten der Verkehr beruhigt und die Sicherheit von Fussgängerinnen und Fussgängern erhöht werden soll. Bei der Strassenquerung am Röhrichtweiher soll der Fussgängerstreifen aufgehoben und durch eine Fahrbahnverengung ersetzt werden, welche die Sichtverhältnisse verbessert. Zudem wird der Beginn der Tempo-30-Zone im Steinhaufenweg neu gestaltet.

Die Fussgängerquerung Grenzweg/Alter Gwattstutz soll ebenfalls durch eine bauliche Einengung sicherer gestaltet werden. An weiteren drei Standorten – am unteren Ende und in der Mitte der Gwattegg sowie am Reckholderweg – seien Optimierungen mit Markierungen und Pollern vorgesehen, schreibt die Stadtverwaltung. Der Gemeinderat hat für die baulichen Massnahmen 175’000 Franken bewilligt.

Sobald die notwendigen Genehmigungen vorlägen, könne das Projekt ausgeführt werden, heisst es weiter. Laufe alles nach Plan, sei eine Umsetzung im ersten Halbjahr 2021 realistisch.

pd/maz