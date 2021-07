Nach starken Regenfällen – Strasse zwischen Gunten und Merligen erneut gesperrt Die Kantonsstrasse am rechten Thunerseeufer zwischen Gunten und Merligen ist seit Freitagabend 22 Uhr wieder gesperrt - aus Sicherheitsgründen. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch unklar.

Der Ralligbach in Merligen hatte die Strasse am Freitagmorgen überflutet. Am Freitagabend um 22 Uhr musste die Kantonsstrasse wieder gesperrt werden. Foto: Patric Spahni

Kaum geöffnet schon wieder gesperrt: Die Kantonsstrasse zwischen Gunten und Merligen musste am Freitagabend kurz vor 22 Uhr erneut gesperrt, wie der Kanton am späten Abend mitteilt. Grund für die Sperrung sei eine instabile geologische Situation, welche auf die starken Regenfälle der letzten Tage zurückzuführen ist. Die Dauer der Sperrung ist ungewiss und hängt von der weiteren Entwicklung ab. Die Situation am Ufer des Thunersees werde durch Geologen beobachtet, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Kantonsstrasse am rechten Thunerseeufer war erst am Freitagabend wieder geöffnet worden nachdem sich am Freitagmorgen beim Ralliggraben ein Murgang ereignete und Teile der Kantonsstrasse verschüttete.

