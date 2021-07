A8 in Unterbach – Strasse wegen Belagsarbeiten für zwei Nächte gesperrt Der Deckbelag der A8 bei Unterbach muss stellenweise ersetzt werden. Dafür ist während zweier Nächte die Durchfahrt erschwert.

Im Bereich des Anschlusses Unterbach der A8 muss stellenweise der Deckbelag ersetzt werden (rot markiert). Foto: PD

Beim Anschluss Unterbach ist der Belag zum Teil schadhaft, wie das Bundesamt für Strassen Astra mitteilt. Die betreffenden Stellen befinden sich auf der kreisförmigen Verbindungsrampe zwischen der Autostrasse und der Balmhofbrücke. Der Belag wird nun im Rahmen von zwei Nachtetappen ersetzt. Gleichzeitig werden auf der A8 zwischen dem Anschluss Brienz und dem Anschluss Unterbach Belagsrisse saniert.

In folgenden Nächten kommt es zu Einschränkungen: In der Nacht von Freitag, 9. Juli, auf Samstag, 10. Juli, ist die A8 zwischen Brienz und Unterbach gesperrt, es erfolgt eine Umleitung über die Kantonsstrasse.

In einer weiteren Nacht in der Folgewoche vom 12. Juli bei guter Witterung wird die Durchfahrt von Brienzwiler/Balmhofbrücke auf die Kantonsstrasse Richtung Meiringen und zum westlichen Flugpistenrand Unterbach gesperrt. Eine Umleitung erfolgt via Brienz nach Unterbach oder via Gnoll nach Meiringen. Die Sperrungen dauern jeweils von 20 Uhr bis ca. 5.30 Uhr.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.