Unwetter im Oberland – Strasse und Bahnlinie zu: Oberried nur per Schiff erreichbar Die Hauptstrasse zwischen Ringgenberg und Verzweigung Brienzwiler ist gesperrt, der Zugverkehr eingestellt. Auch verkehren die Autozüge ab Kandersteg nicht mehr. UPDATE FOLGT

Die Strasse nach Oberried ist ab dem Farlouenengraben gesperrt, nachdem die Lawinengefahr wieder gross ist und im Hirscherengraben eine Lawine niedergegangen ist. Foto: Bruno Petroni

Am Freitag hält der Regen an. Die Kantonspolizei vermeldet am Freitagvormittag auf Twitter, dass in den letzten 24 Stunden über 90 Meldungen eingingen. So etwa wegen Wassereinbrüchen oder umgestürzten Bäumen. Diverse Strassen im Oberland seien vorsorglich gesperrt.

So bleibt vor allem die Hauptstrasse zwischen Meiringen und Interlaken – zwischen A8 Verzweigung Brienzwiler und Ringgenberg – wegen latenter Lawinengefahr in beiden Richtungen gesperrt. Ab sofort bestehe zwischen Oberried und Interlaken Ost ein Schiffnotbetrieb, wie die Gemeinde Oberried auf ihrer Website schreibt. Dieser verkehrt regelmässig (PDF). Die Schulkinder bleiben am Donnerstag und Freitag zu Hause. Dies gelte auch für Kinder in der Basisstufenklasse, die in Oberried den Unterricht besuchen.

Am frühen Donnerstagmorgen ging im gleichen Gebiet im Hirscherengraben eine Lawine nieder. Die Gleise blieben unbeschädigt, wie die Zentralbahn mitteilte. Sie geht davon aus, dass die Strecke bis Sonntag gesperrt bleibt. Zwischen Brienz und Interlaken verkehren Bahnersatzbusse.

Die verschüttete Strasse am Hirscherengraben am östlichen Dorfrand von Oberried. Foto: PD

Auch die Strasse zwischen Innertkirchen und Guttannen ist seit Donnerstagmorgen um 11 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt, wie das Strasseninspektorat Oberland-Ost mitteilt. Die Sustenpassstrasse sei bis Mühletal offen.

Autoverlad eingestellt

Die BLS meldet am Freitagvormittag auf Twitter, dass der Autoverlad zwischen Kandersteg und Goppenstein eingestellt sei. Die Regiozüge Bern–Spiez–Brig halten nicht in Goppenstein.

A6: Umgestürzter Baum

Über Nacht auf Freitag hat es auch gestürmt. Auf der A6, Bern Richtung Thun, zwischen Muri und Rubigen, kam es wegen Sturmschäden zu Verkehrsbehinderungen, wie der TCS auf seiner Website schreibt. Der Standstreifen sei kurz nach 8 Uhr blockiert gewesen, ein «umgestürzter Baum ragt auf den Pannenstreifen der A6», stand in der Mitteilung. Um etwa 9.30 Uhr verlief der Verkehr wieder normal. Gemäss Polizeiangaben wurde niemand verletzt, der Baum konnte rasch weggeräumt werden.

Aare noch tief

Für den südlichen Teil des Kantons Bern hat Meteoschweiz eine Unwetterwarnung für Wind, Regen und/oder Schnee herausgegeben, wie die SDA schreibt. Es gibt auch eine Hochwasserwarnung des Bundesamts für Umwelt (Bafu) für Gebiete entlang kleinen oder mittelgrossen Flüssen im Kanton Bern. Allerdings spricht das Bafu von geringer Gefahr.

In Bern führte die Aare beim Messpunkt Schönau am Freitagmorgen 164 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, was noch weit unter der ersten Gefahrenstufe von 360 Kubikmetern pro Sekunde liegt. Beim Messpunkt liegt der aktuelle Wert am Freitagvormittag bei 117 Kubikmeter Wasser pro Sekunde.

ngg