A8-Einfahrt Leissigen – Strasse heute Nacht gesperrt Im Bereich der Einfahrtsrampe Anschluss Leissigen-Ost Richtung Interlaken muss ein neuer Belag eingebaut werden.

Die Einfahrt Leissigen-Ost (links) Richtung Interlaken wird heute Nacht gesperrt. Foto: PD

Beim Anschluss Leissigen-Ost sind im Bereich der Einfahrtsrampe in Richtung Interlaken Belagsarbeiten nötig, teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) mit. Nach der wechselhaften Witterung der letzten Tage können diese nun heute Nacht ausgeführt werden. Die Arbeiten bedingen aufgrund der engen Platzverhältnisse eine Sperrung der Einfahrtsrampe.

Die Einfahrt Richtung Interlaken wird heute Abend von 21 Uhr bis morgen früh um 5 Uhr gesperrt. Wer vom Dorf Leissigen her nach Interlaken fahren möchte, muss via Leissigen-West auf die A8 in Richtung Spiez fahren. Ab dort führt die Umleitung via Gipsfabrik, das heisst, der Verkehr kann die Abzweigung zur Gipsfabrik benützen und auf der anderen Seite des Areals wieder auf die A8 Richtung Interlaken fahren. Eventuell kann die Sperrung auch schon etwas früher aufgehoben werden – dies ist davon abhängig, wie rasch der Belag auskühlt.

Der Verkehr auf der A8 (Leissigentunnel) sowie auf der Ausfahrt von Interlaken her nach Leissigen wird von den Arbeiten nicht tangiert.

