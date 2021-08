Laupenstrasse im Sensetal – Strasse bleibt nach Regen und Hangrutsch gesperrt Zwischen Neuenegg und Laupen wird tonnenweise Rutschmaterial beseitigt. Die Verlängerung eines Schutzdamms soll vor weiteren Schäden schützen. Laura Fehlmann

Die Strasse zwischen Laupen und Neuenegg ist wegen eines Hangrutschs gesperrt. Foto: Christian Pfander

Erdrutsche sorgen am Senserain im Sensetal seit eh und je für Schäden und Strassensperrungen. Das war zum Beispiel 2016 der Fall. Damals wurde zwischen Neuenegg und Laupen ein Damm erstellt, der dafür sorgen soll, dass die Laupenstrasse nicht mehr verschüttet wird.

Aber Mitte Juli war es wieder so weit: Grosse Mengen von Dauerregen durchnässten die Erdschicht und den Sandstein. An den steilen Sandsteinwänden setzte sich einmal mehr Material in Bewegung. Ein knappes Dutzend Personen ist seither mit Räumungsarbeiten beschäftigt.

«Anfangs wurde der Verkehr noch einspurig geführt», erklärt Peter Lanz vom kantonalen Strasseninspektorat bei einer Besichtigung vor Ort. «Wir haben schwere Stahlpalisaden hingestellt, aber die Erde wurde immer stärker durchnässt, und es kam erneut zu Rutschungen.»