Gerichtshof für Menschenrechte – Strassburg verurteilt Schweiz wegen Diskriminierung von Männern Jetzt ist es definitiv. Die AHV muss die Witwerrenten sofort anpassen. Der Witwer Max Beeler hat beim Gerichtshof für Menschenrechte gegen den Bund gewonnen. Iwan Städler

In Strassburg Recht erhalten: Max Beeler mit seinen beiden Töchtern. Foto: PD

Max Beeler hat sich durch sämtliche Instanzen gekämpft. Mehr als zehn Jahre lang. Bis zur Grossen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Jetzt hat der Witwer aus Appenzell Ausserrhoden in Strassburg definitiv recht erhalten.

Als seine Kinder volljährig wurden, hat ihm die AHV die Witwerrente gestrichen. Weil er ein Mann ist. Als Frau hätte Beeler die Witwenrente weiterhin erhalten. Damit diskriminiere die Schweiz die Männer, befinden nun die höchsten europäischen Richter. Dies lasse sich mit der Menschenrechtskonvention nicht vereinbaren.

Der Fall von Max Beeler Infos einblenden Max Beelers Frau stürzte 1994 bei einer Wanderung im Alpstein in den Tod. Von einem Tag auf den anderen stand der Appenzeller Ausserrhödler allein da mit seinen zwei Töchtern im Alter von zwei und vier Jahren. Er kündigte seine Stelle als Versicherungsvertreter, um vermehrt zu Hause sein zu können. Nachdem er erst da und dort jobbte, entschied sich Beeler, vollberuflich Vater und Hausmann zu werden. Er lebte von seiner Witwerrente, von den Halbwaisenrenten der beiden Töchter sowie von Ergänzungsleistungen. Die Familie kam damit auf knapp 5000 Franken pro Monat. Doch als die jüngere Tochter 2010 volljährig wurde, erlosch Beelers Rentenanspruch. Weil er ein Mann ist. Als Witwe hätte er das Geld weiterhin erhalten. Dies empfand der Ausserrhödler als ungerecht und klagte. In der Schweiz blitzte er freilich überall ab – auch vor Bundesgericht. Zwar räumten die Bundesrichter ein, die ungleiche Behandlung von Witwen und Witwern widerspreche der Gleichstellung und damit der Bundesverfassung. Das Parlament habe aber im AHV-Gesetz explizit nach dem Geschlecht unterschieden. Dem Bundesgericht sei es nicht erlaubt, Bundesgesetze auf ihre Verfassungsmässigkeit zu überprüfen. Die Strassburger Richter geben nun allerdings Max Beeler recht. «Ich habe nicht nur für mich und meine Töchter gekämpft, sondern auch für alle zukünftigen Witwer», sagte er bereits nach dem erstinstanzlichen EGMR-Urteil. «Es kann jede Familie treffen.» (is)

Das Urteil dürfte noch viel zu reden geben. Erstens, weil es den Bund viel Geld kosten wird. Zweitens, weil das AHV-Gesetz geändert werden muss. Drittens, weil die Diskussion um «fremde Richter» wieder aufflammen dürfte, greift doch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) jetzt auch in die hiesigen Sozialversicherungen ein.

Bis anhin erhielten Witwer in der Schweiz nur dann eine Rente, wenn sie minderjährige Kinder hatten. Witwen hingegen kriegen die Rente auch dann, wenn die Kinder bereits erwachsen sind. Mehr noch: Selbst wenn eine Witwe gar nie Kinder hatte, hat sie Anspruch auf das Geld. Bedingung dafür ist, dass sie beim Tod des Partners mindestens 45 Jahre alt war. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern diskriminiert die Schweiz damit Männer bei den Hinterlassenenrenten systematisch.

Fehlt er, braucht sie eine Rente. Fehlt sie, soll er sich selbst helfen. So sah es bislang das Gesetz.

Hinter diesen Regeln steckt immer noch die Annahme, dass der Mann für den Lebensunterhalt aufkommt. Daraus folgt: Fehlt er, braucht sie eine Rente. Fehlt sie, soll er sich selbst helfen.

Damit verstosse die Schweiz gegen das Diskriminierungsverbot, hat Strassburg bereits im Herbst 2020 erstinstanzlich entschieden. Doch die Schweiz zog den Fall weiter vor die Grosse Kammer. Und diese hat das Urteil nun bestätigt, womit es bindend wird.

Der Bund muss nun sofort handeln. Nicht nur im Fall von Max Beeler. Auch in anderen, gleich gelagerten Fällen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) will die Ausgleichskassen «umgehend instruieren». Von nun an sollen alle Witwer, deren jüngstes Kind 18 Jahre alt wird, weiterhin eine Hinterlassenenrente erhalten. Wie die Witwen.

Von dieser Praxisänderung profitieren auch all jene Witwer, deren Kinder zwar bereits volljährig geworden sind, die aber gegen die Einstellung der Rente Beschwerde eingelegt haben. Sie erhalten das Geld ebenfalls, falls ihre Beschwerde immer noch hängig ist. Wer hingegen die Streichung der Witwerrente akzeptiert hat, geht leer aus.



Das BSV schätzt, dass diese Übergangslösung die AHV jährlich 12 Millionen Franken kosten wird. Ob es dabei bleibt? Um die Hinterlassenenrenten durchgehend diskriminierungsfrei zu regeln, muss das Gesetz grundlegend geändert werden. Denn mit der Übergangslösung allein werden weiterhin viele Witwer gegenüber Witwen schlechter gestellt bleiben. Zum Beispiel die Kinderlosen.

Antasten der Witwenrenten ist heikel

Wer nun allerdings glaubt, dass all diese Witwer künftig besser gestellt werden, könnte sich täuschen. Es könnte auch andersrum laufen. Mindestens so wahrscheinlich ist, dass Witwen ihre Privilegien verlieren werden. Etwa jene Witwen, die nie Kinder hatten.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der Bundesrat entsprechende Pläne verfolgt. In der Vergangenheit sind freilich all diese Versuche gescheitert. 2004 lehnte das Volk selbst eine Minireform ab, die nur jenen Witwen keine Rente mehr zusprechen wollte, die ihr Leben lang nie Kinder hatten. Seither ist die Politik vorsichtig geworden im Umgang mit den Witwenrenten. Gesellschaftlich hat sich inzwischen aber viel verändert, indem Frauen vermehrt erwerbstätig sind. Die aktuelle AHV-Reform, die das Volk im September knapp gutgeheissen hat, packte die Hinterlassenen-Problematik trotzdem nicht an.

Jetzt werden Bundesrat und Parlament allerdings aufgrund des Strassburger Urteils wohl oder übel eine Reform der Hinterlassenenrenten vornehmen müssen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die vom Volk angenommene «Ehe für alle» die Ungleichbehandlung von Mann und Frau bei den Hinterlassenenrenten ad absurdum geführt hat. Lesbische Paare sind jetzt besser gestellt als heterosexuelle, da im Todesfall für beide Frauen die grosszügigen Witwenregeln gelten. Schwule Paare hingegen sind schlechter gestellt, da für beide Männer die strengen Witwerregeln gelten.

Verwitwung für Einkommen nicht gravierend

Die nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) hat Anfang April drei Vorstösse überwiesen, welche die Hinterlassenenrenten reformieren wollen. Am konkretesten wird eine Parlamentarische Initiative der Zürcher GLP-Nationalrätin Corina Gredig.

Sie verlangt, dass die Hinterlassenenrenten bis zum Ende der Erstausbildung des jüngsten Kinds ausgerichtet werden – unabhängig vom Geschlecht. Danach sollen auch Witwen keine Rente mehr erhalten. Bereits laufende Hinterlassenenrenten sollen aber weder gekürzt noch gestrichen werden. Zudem sieht Gredig grosszügige Übergangsregelungen vor. Stimmt auch die SGK des Ständerats zu, kann die nationalrätliche Kommission eine entsprechende Gesetzesänderung ausarbeiten.



Eine solche Reform lässt sich mit dem gesellschaftlichen Wandel gut begründen – ist doch die grosse Mehrheit der heutigen Bezügerinnen einer Witwenrente erwerbstätig. Eine Studie im Auftrag des Bundesrats kam schon vor Jahren zum Schluss, eine Verwitwung sei für das Einkommen nicht gravierend – deutlich weniger gravierend als eine Scheidung oder Trennung.

Zündstoff aus Strassburg: Der Entscheid des Europäischen Gerichtshofs dürfte erneut zu einer Auseinandersetzung um «fremde Richter» führen. Foto: Keystone

Das Urteil der Grossen Kammer in Strassburg dürfte zu einer erneuten Auseinandersetzung um das Völkerrecht und internationale Richter führen. Als nämlich das Bundesgericht 2012 den Fall von Max Beeler behandelte, hielt es in seinem Urteil fest: «Nach der Rechtsprechung des EGMR lässt sich aus Art. 8 EMRK keine Pflicht der Mitgliedstaaten ableiten, bestimmte Sozialversicherungsleistungen zu erbringen.»

Inzwischen hat sich das offensichtlich geändert. Seit 2016 legt der Europäische Gerichtshof die Menschenrechtskonvention extensiver aus, sodass diese auch auf ungleiche Behandlungen bei Sozialleistungen angewandt werden kann. Die Konvention sei ein «lebendiges Instrument», so die Strassburger Richter.

Iwan Städler ist seit 2018 Mitglied der Chefredaktion Tamedia und Leiter der Nachrichtenchefs. Zuvor war er Redaktionsleiter des «Tages-Anzeigers». Er ist Träger des Zürcher Journalistenpreises. Mehr Infos @Iwan_Staedler

Fehler gefunden?Jetzt melden.