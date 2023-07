Abschlüsse in Interlaken – Strahlende Gesichter im Theatersaal 39 junge Berufsleute des Berufs­bildungs­zentrums Interlaken (BZI) konnten im Kursaal Interlaken ihre Fähigkeitszeugnisse in Empfang nehmen. Hans Urfer

Sie erhielten eine Anerkennungskarte (Note 5,3 oder höher): Die erfolgreichen Automatiker im Kursaal Interlaken. Foto: PD

Über 200 Gäste feierten den talentierten Berufsnachwuchs im festlichen Rahmen des Theatersaals im Kursaal Interlaken, wie das Bildungszentrum BZI mitteilt. Insgesamt sind 43 Kandidatinnen und Kandidaten zur eidgenössischen Berufsprüfung angetreten. 19 künftige Polymechaniker/-innen (100 Prozent Erfolgsquote) und 20 Automatiker/-innen (83,33 Prozent Erfolgsquote) gehen bald voller Stolz und Zuversicht in ihre Zukunft.

Sie erhielten eine Anerkennungskarte (Note 5,3 oder höher): Die erfolgreiche Polymechanikerin und ihre vier Berufskollegen im Kursaal Interlaken. Foto: PD

Der Gesamtdurchschnitt war bei den Polymechanikern und Polymechanikerinnen mit 5,0 und bei den Automatikern und Automatikerinnen mit 4,9 sehr erfreulich. Der Gastreferent Peter Aeschimann, Geschäftsführer Aeschimann Automationssysteme AG in Wilderswil und Präsident Regionalkonferenz Oberland-Ost, freute sich sichtlich über die neuen Fachkräfte, die nun hinaus in die Berufswelt treten. «Ihr habt einen Beruf gewählt, der zukunftsweisend und wichtig ist, um die Qualität und den Wohlstand in der Schweiz zu erhalten und um international konkurrenzfähig zu bleiben.»

Hans Urfer schreibt vorwiegend über Themen im östlichen Oberland. Er ist seit 1992 für den «Berner Oberländer» tätig und spielt seit Jahrzehnten gerne Tischtennis. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.