Obergericht: Bijouterieräuber – Strafe für Raubüberfälle in Interlaken erhöht Der Mann, der 2007 im Hintergrund bei zwei Raubüberfällen in Interlaken beteiligt war, ist zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Anne-Marie Günter

Fotos der Überwachungskamera anlässlich des Überfalls auf die Bijouterie Kirchhofer im Dezember 2007: Zwei der drei Täter machen sich an einer Vitrine zu schaffen. Vor Gericht stand der Fahrer des Fluchtfahrzeuges (nicht im Bild). Foto: PD/Kapo

«Sie hatten das Sagen, und Sie mussten sich die Hände nicht schmutzig machen.» Oberrichterin Franziska Friederich Hörr wandte sich gestern bei der Urteilsbegründung direkt an den Angeklagten. Ob dieser die deutliche Ansprache wörtlich verstand, blieb offen, der Tonfall war klar. Der Mann, der beim Obergericht Beschwerde gegen ein Urteil des Regionalgerichts Berner Oberland eingereicht hatte, ist Russe, das Urteil wurde ihm auf Russisch übersetzt.

Er ist mittlerweile 60 Jahre alt und war – so hat jetzt auch das Obergericht entschieden – im Jahr 2007 massgeblich an den beiden Raubüberfällen auf die Firma Kirchhofer beteiligt. Für Interlaken war es damals ein Schock: Am helllichten Tag drangen Männer in die Bijouterie am Höheweg ein, bedrohten die Angestellten und auch eine zufällig vorbeigekommene Floristin, fesselten sie mit Klebeband, raubten teure Sachen und verschwanden damit.