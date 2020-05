Defibrillator gestohlen – Strafanzeige erstattet Die Spitäler FMI AG hat nach dem Diebstahl eines Defibrillators beim Eingang zum Gesundheitszentrum Meiringen Strafanzeige gegen unbekannte Täterschaft eingereicht. Bruno Petroni

Aus diesem Kasten am Haupteingang des Gesundheitszentrums in Meiringen (rechts) wurde der Defibrillator gestohlen. Foto: Bruno Petroni

In der Nacht auf den 7. Mai wurde direkt vor dem Haupteingang des Gesundheitszentrums Meiringen ein Defibrillator gestohlen – bis heute ist das 3500 Franken teure Gerät nicht mehr aufgetaucht. «Wir haben zunächst abgewartet, die Gegend abgesucht und uns in der Ortschaft umgehört, doch erfolglos», sagt Stefan Abplanalp, der Bereichsleiter des FMI-Rettungsdienstes in Meiringen.