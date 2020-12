YB-Stürmerin Courtney Strode – Strände sind ihr lieber als Berge Die Amerikanerin hat vor vier Jahren ihre Heimat verlassen, um Profifussballerin zu werden. Seit dieser Saison schiesst die 22-Jährige ihre Tore für die YB-Frauen. Fabian Aebischer

Trotz kaltem Wetter: Die Kalifornierin Courtney Strode fühlt sich wohl in Bern. Foto: Christian Pfander

Der Ehemann von Courtney Strode ist Berner. Und genau das wurde für die YB-Frauen zum Glücksfall. Denn Rafael Liebermann war einer der Hauptgründe, warum die 22-jährige Amerikanerin nach Stationen in Schweden und Frankreich in diesem Sommer in die Schweiz umgezogen ist.

Hier profitiert die Fussballerin zwar nicht mehr vom Profistatus, dennoch habe der Wechsel Sinn ergeben, sagt Strode. «Es war eine Überlegung, uns in Frankreich niederzulassen. Die Situation mit dem Coronavirus und der Umstand, wonach mein Mann nicht wirklich Französisch spricht, haben den Ausschlag für die Schweiz gegeben.»