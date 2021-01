Thuner Projekt im Spätherbst – Strämu verwandelt sich in Kunstmeile Ende Jahr wird das Thuner Strandbad zum Museumsraum. 25 Künstlerinnen und Künstlerschaffen für sechs Wochen Werke im Wasser oder am Sprungturm. Barbara Schluchter-Donski

Die kreativen Köpfe hinter «Kunst im Strandbad»: Jörg Weidmann und seine Frau Myriam Loepfe organisieren eine sechswöchige Open-Air-Ausstellung im Strämu. Foto: Patric Spahni

«Ich wollte in Thun ein Projekt auf die Beine stellen, das den Leuten Kultur näherbringt, ohne dass sie ein Museum betreten oder Eintritt bezahlen müssen, und damit auch ein anderes Publikum ansprechen», sagt Jörg Weidmann, der geistige Kopf hinter der Kunstausstellung, die Ende Jahr geplant ist. Zusammen mit seiner Frau Myriam Loepfe, die selber Kunstschaffende war, kam er schnell mal auf die Idee, das Projekt im Thuner Strämu zu realisieren. «Weil wir oft im Sommer hier sind und es ein wunderschöner Ort ist», wie es Myriam Loepfe, die als Dozentin für bildnerisches Gestalten an der PH in Bern arbeitet, ausdrückt.