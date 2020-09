Wegen spätem Start – Strämu und Schwäber bleiben bis Ende Monat offen Das Thuner Strandbad und das Flussbad Schwäbis sind bis am 30. September geöffnet. Der Winterbetrieb startet am 19. Oktober.

Das Strandbad in Thun. Foto: Bruno Petroni

In diesem Jahr können die Badegäste das Strandbad Thun und das Flussbad Schwäbis bis Ende September nutzen. Dies vor allem aufgrund der späteren Eröffnung im Juni infolge der Corona-Pandemie, wie es in einer Mitteilung der Stadt Thun heisst.

Vom 21. bis 30. September werden die Öffnungszeiten leicht angepasst. Das Strandbad ist von

8 bis 19 Uhr offen. Den Gästen stehen das 50-Meter-Schwimmbecken, die Liegewiese und der Seezugang zur Verfügung. Das Strämu-Beizli bleibt ebenfalls geöffnet.

Aufgrund anstehender Unterhaltsarbeiten werden die Breitrutschbahn, das 25-Meter-Becken inklusive Sprungturm sowie das Kinderplanschbecken per 21. September ausser Betrieb genommen.

Im Flussbad Schwäbis entscheiden die Badmeister aufgrund der Wettersituation und in Absprache mit dem Restaurant kurzfristig über die täglichen Öffnungszeiten. Bei schönem Wetter ist grundsätzlich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Neuer Winterbetrieb im Strandbadareal

Vom 1. bis 18. Oktober wird das gesamte Strandbadareal für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Schliessung erfolgt zum Schutz der Wasser- und Zugvögel gemäss dem Betriebs- und Organisationskonzept Winternutzung Areal Strandbad.

Nur das Strämu-Beizli bleibt noch bis zum 18. Oktober in Betrieb. Die Gäste gelangen vom Haupteingang via Terrasse zum Beizli im 1. Stock. Der effektive Winterbetrieb im Strandbad startet am Montag, 19. Oktober, und dauert bis Anfang April 2021. In dieser Zeit sind die Gebäude geschlossen und der Beckenbereich wird mit Gittern abgesperrt. Die Besucherinnen und Besucher können das Areal täglich zwischen 8 und 17 Uhr betreten, der Kinderspielplatz steht zur Verfügung, Baden im See geschieht auf eigene Verantwortung.

Öffentliche Toiletten stehen beim Lachenparkplatz und bei der Surfstation zur Verfügung. Im historischen Holzpavillon wird die Buvette betrieben und bietet Kaffee und Glühwein an.

Der Saisonstart 2021 ist im Strandbad per 8. Mai und im Flussbad Schwäbis per 22. Mai geplant.

pd