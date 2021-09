Bahnhofplatz Thun – Stolperfallen im Fussgängerbereich Mehrere Bodenplatten im Fussgängerbereich rund um den Bahnhof sind kaputt. Die Stadt und die SBB wollen die Stolperfallen beheben. Marc Imboden

Diese und ähnliche Stolperfallen beim Thuner Bahnhof wollen Stadt und SBB nun beheben. Foto: Marc Imboden



Die Beläge auf dem Bahnhofplatz von Thun sind immer mal wieder ein Thema. Seit der Neugestaltung des Bahnhofplatzes im Jahr 2005 musste die Stadt an den am stärksten belasteten Stellen des Busterminals die Beläge mehrmals sanieren: also dort, wo die schweren Busse Halt machen, um die Passagiere aus- und einsteigen zu lassen.

Nun stehen wieder Reparaturen an. Dieses Mal aber nicht bei den Busperrons, sondern im Bereich, der eigentlich den Fussgängerinnen und Fussgängern vorbehalten ist.

Mit dem Stock hängen geblieben

«Der ‹neue› Belag (Steine) vor der Amavita-Apotheke beim Bahnhof in Thun ist ziemlich havariert», schrieb eine Leserin in einem E-Mail an die Redaktion dieser Zeitung. «Steine sind kaputt und lose, und es hat sogar ‹Absätze› dort, die meiner Meinung nach sehr gefährlich sein können, gerade für ältere Menschen. Ich war heute zufällig dort und habe gesehen, wie eine Frau mit ihrem Gehstock hängen blieb und beinahe gestürzt ist.»