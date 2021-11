Brand in Sigriswil – Stöckli nach Brand unbewohnbar In Sigriswil ist am Mittwochabend in einer Parterrewohnung eines Stöcklis ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Rund 100 Angehörige der Feuerwehren Sigriswil und Thun standen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Simon Glauser

Die Meldung zu einem Brand in einer Parterrewohnung in einem Stöckli an der Dorfstrasse in Sigriswil ging bei der Kantonspolizei Bern am Mittwoch kurz vor 17.15 Uhr ein. Als die rund 100 Angehörigen der Feuerwehren Sigriswil und Thun vor Ort eintrafen, hatte sich das Feuer bereits bis unter das Dach ausgebreitet.

Der Brand konnte in der Folge unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund möglicher Glutnester mussten Ziegel und Teile des Daches entfernt werden. Über Nacht wurde zudem eine Brandwache gestellt, wie das Regierungsstatthalteramt Thun und die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilten.

Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude. Das Stöckli ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner kamen privat unter. Während der Löscharbeiten musste die Dorfstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet. Die genaue Brandursache wie auch die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

pkb/rop

