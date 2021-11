Was wird aus dem Basler Captain? – Stocker passt nicht zu dem FC Basel, wie ihn sich Degen vorstellt Valentin Stocker bestreitet am Sonntag sein 400. Spiel für den FCB. Vielleicht. Denn der Captain hat einen schweren Stand bei den Visionen von Mitbesitzer David Degen. Tilman Pauls

In drei der letzten vier Spiele sass Valentin Stocker vorerst nur auf der Ersatzbank, sein Trainer spricht von einem «Formtief». Doch darum geht es gar nicht, wenn es um die Zukunft des Basler Captains geht. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Valentin Stocker sitzt schon auf seinem Platz. Gleich hebt das Flugzeug ab, und entsprechend mitteilungsbedürftig ist der Pilot im Hintergrund. «Was war die Frage?», ruft Stocker vom Rollfeld in Larnaca aus ins Telefon. Dabei weiss er ja selbst am besten, warum er dieses Gespräch führen will, bevor der Artikel über ihn erscheint.

In drei der letzten vier Spiele hat Stocker vornehmlich auf der Ersatzbank des FC Basel Platz genommen, auch beim 1:1 bei Omonia Nikosia am Donnerstag. Nur beim 0:1 im Cup gegen Etoile Carouge gehörte der Captain zur Startelf, was auch nicht unbedingt geholfen hat.