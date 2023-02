Rückgang bei der Komplementärmedizin – Stirbt die Homöopathie aus? Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte mit Homöopathie-Spezialisierung hat sich fast halbiert. Auch bei der chinesischen Medizin werden es immer weniger. Warum? Felix Straumann

Ihre Wirksamkeit konnte nicht belegt werden: In der Alternativmedizin verwendete Globuli. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Der Trend ist ungebrochen. Zwar holen sich nach wie vor jedes Jahr im Durchschnitt vier bis fünf Ärztinnen und Ärzte einen Fähigkeitsausweis in Homöopathie. Doch sind dies viel zu wenige, um die Abgänge zu kompensieren. In den fast zwanzig Jahren seit 2005 hat sich die Zahl der aktiven ärztlichen Therapeutinnen und Therapeuten von 293 auf 174 fast halbiert. Und nichts deutet darauf hin, dass sich an dieser Abwärtsbewegung etwas ändern wird. Interessieren sich junge Ärztinnen und Ärzte nicht mehr für Homöopathie?