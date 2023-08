Stipendium der Stadt Burgdorf – Vom Emmental nach Buenos Aires Die Stadt Burgdorf sucht Kulturschaffende, die ein halbes Jahr in Argentinien arbeiten möchten. Sandra Rutschi

Kulturgut Schloss Burgdorf – wer in der Emmestadt oder rundum Kultur schafft, kann sich für ein Stipendium bewerben. Foto: Marcel Bieri

Kulturschaffenden aus Burgdorf und der Region Emmental steht vom 1. Juli bis am 31. Dezember 2024 das Atelier der Städtekonferenz Kultur (SKK) in Buenos Aires zur Verfügung. Das teilt die Stadt Burgdorf mit und schreibt den Atelieraufenthalt für Kulturschaffende aller Sparten aus Burgdorf oder dem Emmental aus.

Die SKK verfügt in der Casa Suiza im Hafenquartier La Boca in der argentinischen Hauptstadt über drei Ateliers. In diesen können gleichzeitig drei Kulturschaffende aus verschiedenen Schweizer Städten Wohn- und Arbeitsräume belegen. Die Stadt Burgdorf ist Mitglied der SKK, deshalb darf sie in der zweiten Jahreshälfte 2024 eines der Ateliers belegen. Die beiden anderen Ateliers stehen Kulturschaffenden aus Lausanne und Wil zur Verfügung.

Zum Atelieraufenthalt gehört auch je ein Stipendium der Stadt Burgdorf und der SKK. Bewerben können sich Kulturschaffende bis am 10. Oktober, das Bewerbungsformular ist auf der Website der Stadt zu finden. Über die Auswahl entscheidet die Kulturkommission der Stadt Burgdorf.

Sandra Rutschi ist Redaktorin, Kolumnistin und Co-Leiterin des Ressorts Region. Sie schreibt seit 1999 über das Geschehen im Kanton Bern und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Mehr Infos

