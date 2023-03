Streit um den Nachlass – «Stinkende Erbschaften» – Wenn der Pfleger sich ein Erbe erschleicht Erbschleicherei ist moralisch zwar höchst verwerflich. Rechtlich gibt es aber kaum Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Das könnte sich nun ändern. Bernhard Kislig

Margrit Kunz (Name geändert) hatte zwar Geld, aber sie war auf Pflege angewiesen – und einsam. Vor 20 Jahren musste sie sich wegen einer Depression in einer Klinik behandeln lassen. Dort lernt sie einen Pflegefachmann kennen, den sie nach dem Klinikaufenthalt zu einem vergleichsweise guten Lohn als Privatpfleger bei sich zu Hause einstellt. Daraus entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis und sogar mehr. In Briefen an den Pfleger schreibt Margrit Kunz von grosser Dankbarkeit, weil sie mit seiner Unterstützung den Lebensabend zu Hause verbringen kann. Sogar von «Freundschaft» und «Liebe» ist die Rede.