Gemeindefinanzen Meikirch – Stimmvolk versenkt die Steuererhöhung Die Gemeindeversammlung lehnt eine Erhöhung um ein Zehntel auf 1,64 Einheiten ab. Es war auch ein Kampf Bürgerliche gegen Bürgerliche. Hans Ulrich Schaad

Mit dem gleichbleibenden Steuersatz rechnet die Gemeinde mit roten Zahlen. Foto: Adrian Moser

Erstmals seit drei Jahren stand am Schluss der Gemeindeversammlung Meikirch wieder ein Apéro auf dem Programm. Es war aber nicht das Glas Wein, das die Stimmberechtigten in Scharen in die Turnhalle Ortschwaben lockte.