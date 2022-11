Verkehr in Wangen an der Aare – Stimmvolk sagt knapp Ja zu Tempo 30 Künftig wird in Wangen fast flächendeckend langsamer gefahren. Das soll die Gemeinde sicherer und attraktiver machen. Pia Scheidegger

Im Wangener Städtli sollen bald die Fussgängerinnen und Fussgänger Vortritt haben. Foto: Raphael Moser

Der Verkehr ist in Wangen an der Aare seit Jahren ein Thema. An der Gemeindeversammlung am Montagabend meldet sich ein Einwohner zu Wort, der vor 15 Jahren im Gemeinderat war und sich bereits damals mit der Sicherheit der Strassen im Städtli befasst hat: «Jetzt haben wir endlich die Chance, etwas zu ändern. Das dürfen wir nicht verpassen», sagt er zu den 203 Stimmberechtigten, die sich im Salzhaus eingefunden haben.