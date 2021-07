Beachvolley in Gstaad – Stimmung, Schutz und spannende Spiele Heute beginnt mit dem Swatch Major Gstaad das grösste Beachvolleyball-Turnier der Schweiz vor 3G-Publikum. Doch nicht nur die Freude ist riesig, sondern auch der Aufwand. Kerem S. Maurer

So gut gefüllt wie 2019 wird die Beachvolley-Arena in diesem Jahr nicht sein – doch gute Stimmung wird es trotzdem geben. Foto: PD/Melanie Duchene





Nach einer Corona-bedingten Pause im letzten Jahr können es die Verantwortlichen kaum erwarten, bis am 11. Juli die Weltelite des Beachvolleyballsports in der Gstaader Beach-Arena zu empfangen – vor Publikum. Die normalerweise für 6000 Fans konzipierte Tribüne kommt in diesem Jahr etwas schlanker daher. «Wir bauen 2600 Plätze, füllen das Stadion aber nur zwei Dritteln», erklärt Turnierdirektor Ruedi Kunz auf Anfrage.

Obschon das Stadion laut den neuesten Vorgaben des BAG ganz gefüllt werden dürfte, sind am «Beach» maximal 1700 Zuschauer pro Tag zugelassen. Der Schutz der antretenden Teams hat für die Organisatoren oberste Priorität. «Viele reisen von Gstaad direkt nach Tokio an die Olympischen Spiele. Wir wollen den Athletinnen und Athleten die bestmögliche Sicherheit bieten», so Kunz.