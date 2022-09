Einzig Stadt Bern sagt Ja – Stimmrechts­alter 16 bleibt im Kanton Bern chancenlos Die Befürworter von Stimmrechts­alter 16 erfahren nach Zürich auch im Kanton Bern eine deutliche Schlappe. Als beerdigt werten sie das Anliegen aber trotzdem nicht. Simone Klemenz

Die Hoffnung verabschiedete sich am Sonntag bereits früh: Das Pro-Komitee verfolgt die Abstimmung zum Stimmrechts­alter 16 im Café Marta in der Berner Altstadt. Foto: Enrique Muñoz García

Eine Mehrheit der Berner Parteien war dafür, das Stimmvolk hingegen klar dagegen: 67,2 Prozent der Bernerinnen und Berner wollen nicht, dass Jugendliche bereits ab 16 Jahren wählen und abstimmen dürfen. Einzig die Stadt Bern nimmt eine Sonderstellung ein und stimmt der Vorlage mit 58,8 Prozent zu. In den Städten Biel und Thun bleibt eine Senkung des Stimmrechtsalters chancenlos. Und in sechs Gemeinden liegt der Nein-Anteil gar bei über 90 Prozent. Es ist ein glasklarer Sieg für die bürgerlichen Parteien: Einzig die Junge SVP vertrat unter den Jungparteien eine Nein-Parole, unter den Mutterparteien waren die SVP, die FDP und die EDU dagegen.