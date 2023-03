Nein zu Parlament in Wohlen – Stimmbürger halten an Gemeinde­versammlung fest Deutliche Niederlage für die Grünen in Wohlen: Ihre Initiative für ein Gemeindeparlament ist gescheitert. Offenbar fehlte der Leidensdruck. Simon Wälti

Die Grünen und die Grünliberalen hatten sich mehr erhofft: Elisabeth Dubler, Andreas Matter, Thomas Gerber und Werner Flückiger von den Grünen sowie Ursina Heierli und Silvio Dini von der GLP auf der Kappelenbrücke. Foto: Dres Hubacher

Wohlen will kein Gemeindeparlament. Die Stimmberechtigten lehnten eine Initiative der Grünen mit Zweidrittelmehrheit ab. 1959 Stimmende stimmten gegen das Begehren, nur 961 legten ein Ja in die Urne. Damit fallen die Entscheide weiter an der Gemeindeversammlung. Die Stimmbeteiligung betrug 42,8 Prozent.