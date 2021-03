Geplante Überbauung – Stillstand beim Rössli – stösst es die Thuner Besitzerin ab? Bald läuft die Bewilligung für die Rössli-Wohnüberbauung in Spiezwiler definitiv aus. Die Alcasar AG dürfte ihr Areal veräussern. An wen? Jürg Spielmann

Das Rössli in Spiezwiler: 2006 wurde das 6000 Quadratmeter grosse Areal an die Alcasar AG aus Thun verkauft. Sie verfügt über eine rechtsgültige Baubewilligung für eine Überbauung mit 23 Wohneinheiten – noch. Foto: Jürg Spielmann

«Was da schon so alles wächst …», sagt eine Frau zu ihrem Begleiter, als diese am alten Rössli vorbeischreiten. Vor dem Eingang zum ehemaligen Restaurant keimte ein Birklein, schlug Wurzeln. Der Zugang vom Parkplatz her ist ein undurchdringbarer Dschungel. Beleuchtungselemente hängen vom Vordach runter, Scheiben sind zerschlagen. Alles andere als eine Augenweide mitten in der Bäuert.

«Ich habe zum Rössli schon längere Zeit nichts mehr gehört.» Jolanda Brunner, Spiezer Gemeindepräsidentin

Der seit vielen Jahren geschlossene Traditionsgasthof an der Frutigenstrasse zerfällt weiter, dabei könnte er längst Geschichte sein. Seit Sommer 2016 besitzt die Alcasar AG eine rechtsgültige Baubewilligung für eine stattliche Wohnüberbauung mit 23 Einheiten. Die Thuner Immobilienfirma hatte das 6000 Quadratmeter grosse Areal von Hansueli Stähli im Herbst 2006 erworben.