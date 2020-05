Bauvorhaben Grünenmatt – Stillstand auf der Hauptstrasse Mit baulichen Massnahmen will der Kanton die Ortsdurchfahrt in Grünenmatt für Fussgänger und Fahrradfahrer sicherer machen. Doch das 500’000-Franken-Projekt stockt. Jacqueline Graber

Noch ist die Landparzelle (rechts im Bild) unbebaut. Erst wenn die Erschliessungspläne klar sind, wird der Kanton hier ein Trottoir realisieren. Foto: Olaf Nörrenberger

Wäre es nach Plan gelaufen, so wäre Grünenmatt für Fussgänger und Velofahrer seit knapp einem Jahr sicherer. Massnahmen sind nötig, weil auf der Hauptstrasse längst nicht von allen Verkehrsteilnehmern die innerorts auf 50 Stundenkilometer beschränkte Geschwindigkeit eingehalten wird. Ausbremsen will der Kanton die Schnellfahrer mit einer Sanierung der Ortsdurchfahrt. Vorgesehen sind markante Torsituationen an beiden Dorfeingängen mit verschwenkter Fahrspur, neue Fussgängerstreifen mit Mittelinseln und durchgehende Trottoirs. Kostenpunkt inklusive notwendiger Substanzerhaltungsmassnahmen: ungefähr 500’000 Franken.