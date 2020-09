Gemeindewahlen in Inkwil – Stille Wahlen haben schon fast Tradition Die Kandidatensuche ist angelaufen. Es müssen zwei Gemeinderäte ersetzt werden. Vize Benjamin Schaad geht mit seiner Demission auch einem möglichen Interessenkonflikt aus dem Weg. Sebastian Weber

In Inkwil stellen sich fünf Bisherige im Herbst zur Wiederwahl. Foto: Susanne Keller

An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember wird in Inkwil gewählt. Oder es soll zumindest gewählt werden können. Denn eine richtige Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten, das sei in Inkwil eher die Ausnahme, sagt Gemeindepräsidentin Martina Ingold. «Wir sind schon froh, wenn wir genügend Freiwillige für stille Wahlen finden.» Im Herbst 2012 hatten gleich sieben Gemeinderäte im Vorfeld still gewählt werden können, 2016 waren es deren sechs gewesen.