Abstimmung Stadt Bern – Stiftung Siloah kann Heim Kühlewil übernehmen Das Alters- und Pflegeheim Kühlewil kommt unter die Fittiche der Stiftung Siloah. Die Stadtberner Stimmberechtigten hiessen die Verselbstständigung gut. Stefan von Bergen

Das Alters- und Pflegeheim Kühlewil kommt unter die Fittiche der Stiftung Siloah. Foto: Valérie Chételat

Die Ära des Alters- und Pflegeheims Kühlewil als Stadtberner Pflegeinstitution neigt sich ihrem Ende zu. Die Stimmberechtigten der Stadt Bern genehmigten am Sonntag mit 42’846 Ja-Stimmen gegen 8251 Nein-Stimmen einen Übergang der alterehrwürdigen Institution auf dem Längenberg unter die Fittiche der Siloah-Stiftung in Gümligen.

Konkret ermöglicht der hohe Ja-Anteil von 83,85 Prozent, dass das Heim Kühlewil in eine neue AG übergeht, in der die Siloah-Stiftung 80 Prozent der Aktien und die Stadt Bern nur noch 20 Prozent besitzen. Die Stadt bewahrt sich so noch einen gewissen Einfluss. Überdies verkauft Bern die Liegenschaften in Kühlewil für 12 Millionen Franken an die Siloah Immobilien AG. Zum Abstimmungspaket gehören auch Verpflichtungskredite zur versicherungstechnischen Absicherung des Personals.