Flurweg in Kirchlindach – Stiftung Landschaftsschutz kritisiert die Gemeinde Die Landschaftsschützer machen Einsprache gegen die geplante Asphaltierung eines Wegs im Gebiet Lindachwald. Das sei ein ökologischer Unsinn. Hans Ulrich Schaad

Dieser Weg, der teilweise durch den Wald führt, soll saniert und geteert werden. Foto: Christian Pfander

Es ist ein Flurweg, wie es in der Region unzählige davon gibt. Er führt an Feldern vorbei, teilweise durch den Wald. Abdrücke von Pferdehufen zeigen, dass hier kürzlich eine Reiterin oder ein Reiter vorbeigekommen sein muss. Für Fahrzeuglenker endet der Weg in einer Sackgasse, wie das Schild am Waldrand signalisiert. Nach den Regenfällen der letzten Tage haben sich in den Schlaglöchern Pfützen gebildet. Aktuell wirbelt der Weg aber vor allem Staub auf.