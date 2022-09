Kriminalfall im Kiental – Stiess er junge Ausländer in die Schlucht? Hat er? Oder hat er nicht? Der Mann, der ab Donnerstag vor Gericht steht, bestreitet, zwei junge Ausländer in eine Schlucht gestossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft sieht es anders. Roger Probst

Der Pochtenfall unterhalb der Griesalp. Hier ist der untere Fall (unter dem Hexenkessel) zu sehen. Foto: Robertus Laan

Was ist in der Nacht vom 24. auf den 25. Mai 2019 weit hinten im Kiental genau passiert? Das ist eine der zentralen Fragen, die das Regionalgericht Oberland zu beantworten hat. Dafür nimmt es sich viel Zeit. Zwei Tage dauert der Prozess, der am Donnerstag in Thun beginnt. Das Urteil soll dann am 17. Oktober gesprochen werden.