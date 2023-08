Auf der Strasse herumgelaufen – Stier aus Lysser Metzgerei ausgebüxt Am Montagmorgen hat sich ein Stier beim Ausladen vor einer Metzgerei in Lyss losgerissen. Schlussendlich wurde das Tier von der Polizei getötet.

Um ungefähr 9.30 Uhr am Montag ist ein Stier aus einer Metzgerei an der Bielstrasse in Lyss davongelaufen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, konnte er sich wohl beim Ausladen aus dem Anhänger befreien und davonrennen.

Einsatzkräfte der Polizei konnten den Stier im Bereich Parkweg/Birkenweg stoppen; allerdings gelang es ihnen nicht, das aufgebrachte Tier zu beruhigen oder einzufangen. Deshalb sei es in Rücksprache mit dem zuständigen Wildhüter mit zwei Schüssen getötet worden. Der Parkweg war kurzzeitig gesperrt.

