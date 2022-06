Natural Sound Openair – Steve Hophead spielt im Kiental gereifte Songs Der Kandertaler Stef Imobersteg wird am 20. Natural Sound Openair im Kiental klangvollen Blues präsentieren und mit seiner Band Songs spielen, die lange gereift sind. Damaris Oesch

Benjamin Meichtry, Stef Imobersteg, Florian Hauri, Stephan «Stuwi» Aebersold und Orlando Demont (v. l.) wollen am Openair mit ihrem rohen Sound begeistern. Foto: PD

«Unsere Musik ist echt», sagt der Kandertaler Stef Imobersteg, «der Sound ist roh, echt und hallt noch lange nach.» Für ihn seien gute Musiker vergleichbar mit versierten Handwerkern, die voller Leidenschaft und Biss an einem Projekt mitarbeiten. «Musik ist etwas Handgemachtes, etwas Organisches», sagt der Künstler. So sei jedes seiner Konzerte einzigartig und gleiche einem einzelnen Stein in einem Mosaik. Einen weiteren solchen «Musikstein» wird Stef Imobersteg seinen Zuhörern am Natural Sound Openair im Kiental am 2. Juli live vor Augen und Ohren legen.