Fragen zur Steuererklärung? – Steuertelefon heute 16 bis 19 Uhr Heute beantworten vier Berner Steuerfachleute unter 031 330 38 38 kostenlos Fragen zu Ihrer Steuererklärung. Adrian Hopf-Sulc

Heute am Telefon: Nadja Haldimann, Lukas Scheidegger, Adrian Schurter und Alain Zbinden (von links).

Welche Abzüge sind zulässig? Wo kann ich meine Steuern optimieren? Welche Vermögenswerte muss ich deklarieren? Wenn Sie solche oder andere Fragen zu Ihrer Steuererklärung haben, dann rufen Sie heute Donnerstag unsere Expertin und unsere Experten an. Sie beantworten von 16 bis 19 Uhr kostenlos Ihre Fragen unter der Telefonnummer 031 330 38 38.

Heute geben Ihnen Auskunft:

Nadja Haldimann, Gfeller + Partner

Lukas Scheidegger, BDO

Adrian Schurter, G + S Treuhand

Alain Zbinden, Core Partner

Die weiteren Steuerhotlines unserer Redaktion finden statt am Mittwoch, 22. Februar, am Dienstag, 7. März, und am Mittwoch, 15. März, ebenfalls jeweils von 16 bis 19 Uhr.

