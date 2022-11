Gemeindeversammlung Iseltwald – Steuersenkung trotz teurer Ortsplanung 49 Stimmberechtigte benehmigten Auszonungen von Bauland zu und bewilligten auch das Budget mit einer Steuersenkung auf 1.85 Einheiten. Anne-Marie Günter



In Iseltwald sind Bauvorhaben wie bei der Lake Lodge blockiert. Grund: Bei der Revision der Ortsplanung muss die Gemeinde Bauland aus- oder umzonen, weil sie zu viel Reserven hat. «Der Kanton legt uns in Ketten», sagte Gemeinderat Gregor Wyss. Die Ortsplanungsrevision wurde jetzt in zwei Phasen unterteilt, um die Auszonungen zuerst anzugehen. Wyss konnte das Resultat vorlegen. Objektive Kriterien wie schwierige Erschliessung oder Naturgefahren halfen, Entscheide zu treffen. Dass es Widerstand gab, zeigen fünf unerledigte Einsprachen.