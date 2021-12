Gemeindeversammlung Wattenwil – Steuersenkung muss warten Die Büros der Gemeindeverwaltung Wattenwil werden saniert, die Steuersenkung muss vorerst warten. Godi Huber

Das Verwaltungsgebäude der Gemeinde Wattenwil ist in die Jahre gekommen. Nun hat die Gemeindeversammlung der Sanierung zugestimmt. Foto: Godi Huber

«In 45 Jahren hat sich ein gewisser Sanierungsbedarf angestaut», orientierte der für den Hochbau zuständige Gemeinderat Daniel Loretan (SVP) am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung in Wattenwil. Traktandiert war das Verwaltungsgebäude an der Vorgasse, das saniert werden soll.

«Und lüften muss man das Gebäude nicht, es lüftet sich von selbst.» Gemeinderat Daniel Loretan

Rund 530’000 Franken will die Gemeinde in mehreren Etappen und über drei Jahre in die Auffrischung des Gebäudes investieren. Der Bedarf sei klar vorhanden, so Loretan: «Bauphysikalisch ist nicht mehr alles optimal. Und lüften muss man das Gebäude nicht, es lüftet sich von selbst.»