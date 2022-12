Gemeindeversammlung Gsteig – Steuersenkung als Weihnachtsgeschenk Die Gemeindeversammlung senkte die Steuern und bewilligte einen Millionenbetrag für die Bergbahnen Gstaad Saanenland. Godi Huber

Die Sesselbahn Horneggli soll ersetzt werden. Gsteig unterstützt die Weiterentwicklung der Destination mit 1,53 Millionen Franken. Foto: Bruno Petroni

Es lag ordentlich Neuschnee im Tal, als die Gsteigerinnen und Gsteiger am Freitagabend zur Gemeindeversammlung zusammenkamen. Um den Winter und die kapitalintensiven Bergbahnen ging es auch in erster Linie in den Traktanden. Doch vorab war das Budget für das neue Jahr zu behandeln. Dieses rechnet zwar mit einem Aufwandüberschuss von rund 490'000 Franken, die kleine Gemeinde ist jedoch finanziell gut gepolstert. Sie wird auch bei einem negativen Rechnungsergebnis noch über ein Eigenkapital von 13,7 Millionen Franken sowie über einen Bilanzüberschuss von 5,5 Millionen Franken verfügen, was 30 Steuerzehnteln entspricht!

Einsprache zurückgezogen

Dies bewog den Rat, eine Steuersenkung von 1,55 auf neu 1,50 ins Budget und in die Finanzplanung der folgenden Jahre einzubauen. Die Versammlung akzeptierte das Weihnachtsgeschenk und genehmigte das Budget. Einzig ein Votant erkundigte sich nach der Einsprache der Gemeinde gegen die massive Anhebung der amtlichen Werte durch den Kanton. «Zweimal sind wir nach Bern gefahren», informierte Gemeindepräsident Markus Willen, «leider ohne Erfolg.» Weil man die Steuerveranlagungen nicht länger habe blockieren wollen, habe der Gemeinderat die Einsprache schliesslich zurückgezogen.

Millionenbetrag für die Bahnen

«Wir sind auf die Unterstützung der Gemeinden angewiesen», sagte der Geschäftsführer der Bergbahnen Destination Gstaad (BDG), Matthias In-Albon, vor der Versammlung. Mit rund 90 Millionen Franken wollen sich die BDG für die Zukunft fit machen, mit neuen Bahnen auf das Horneggli und den Hornberg, einem neuen Speichersee und einem Parkhaus in Schönried. 60 Prozent wollen die Bahnen aus eigener Kraft finanzieren, 40 Prozent sollen Gemeinden und Sponsoren beitragen.

Für die knapp 1000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Gemeinde Gsteig bedeutet dies 800'000 Franken in zehn Jahrestranchen. Zudem wurde um Betriebsbeiträge von 400'000 Franken (2023–2026) angefragt und für das Destinationsmarketing von Gstaad Saanenland Tourismus beantragte der Gemeinderat weitere 148'500 Franken (2023–2024). Damit standen an der Versammlung rund 1,35 Millionen Franken für den Tourismus im Tal zur Disposition. Die anwesenden 51 Stimmberechtigten stellten sich diskussionslos hinter diese Unterstützung.

Genehmigt wurde auch das revidierte Abfallreglement: Wegen der Füchse dürfen die Kehrichtsäcke nicht mehr am Strassenrand abgestellt werden; der Abfall muss zwingend in die Container.

