Steuererhöhung in Unterseen – Steuern steigen weniger stark als vom Gemeinderat beantragt Der Gemeinderat beantragte an der Gemeindeversammlung eine Erhöhung der Steueranlage von 1,65 auf 1,75 Einheiten. Der Souverän bewilligte 1,70 Einheiten. Ueli Flück

Erfolgreiche Berufsleute und Sportler geehrt (v.l.): Jenna Brunner, Yannick Hurst, Cynthia Reinle und Lea Studer. Von der Leinwand grüsst der landesabwesende Kari Eisenhut. Foto: Ueli Flück

An der von 216 Stimmberechtigten besuchten Gemeindeversammlung in Unterseen vom Montagabend standen die Finanzen im Vordergrund. Nachdem die Steueranlage für Einkommen und Vermögen seit 2019 in zwei Schritten von 1,78 auf 1,65 Einheiten gesenkt worden war, legte der Gemeinderat nun den Rückwärtsgang ein und beantragte mit dem Budget 2023 eine Erhöhung auf 1,75 Einheiten.