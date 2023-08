Steuern in Thun – SVP zieht Initiative zurück Die SVP Thun zieht die Initiative zur Senkung des Liegenschaftssteuersatzes zurück. Dies, um die vom Gemeinderat angekündigte Steuersenkung nicht zu gefährden.

In Thun sollen die Steuerzahlenden künftig weniger stark belastet werden. Damit dies gelingt, zieht die SVP ihre Liegenschaftssteuerinitiative zurück. Foto: Moritz Hager

Vor gut 11 Monaten hat die SVP Thun die Liegenschaftssteuerinitiative lanciert. Hinter dem Projekt standen der heutige Gemeinderat Reto Schertenleib sowie die beiden Stadträte Valentin Borter und Philipp Deriaz. Ziel war es, die aufgrund der Neubewertung resultierende steuerliche Mehrbelastung zu kompensieren und den Liegenschaftssteuersatz von heute 1,2 Promille auf 1,0 Promille des amtlichen Wertes anzupassen. Seitdem sei viel Zeit vergangen und «viele engagierte Personen» hätten sich an der Unterschriftensammlung beteiligt, schreibt die SVP in einer Medienmitteilung vom Freitagmorgen.

Der Thuner Gemeinderat und der Thuner Stadtrat hätten sich klar für eine Senkung des allgemeinen Steuersatzes ausgesprochen. «Dies sicherlich auch dank dem Druck der angekündigten Initiative», so die SVP weiter. Gemeinsam mit den bürgerlichen Verbündeten sei die Partei aber zum Schluss gekommen, dass eine Einreichung der Initiative diesen Prozess gefährden könnte.

«Das Initiativkomitee hat deshalb beschlossen, die Initiative zurückzuziehen», steht weiter geschrieben. Einerseits habe der Stadtrat an seiner Juli-Sitzung ein Postulat zur Senkung des allgemeinen Steuerfusses gutgeheissen, andererseits hat der Gemeinderat in seinen Legislaturzielen eine Steuersenkung in Aussicht gestellt. «Der Gemeinderat muss nun handeln und die Steuerzahlenden in Thun entlasten», schreibt die SVP weiter. Sollte dies nicht geschehen, werde die Partei erneut eine Initiative einreichen.

PD/don

