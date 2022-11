Gemeindeversammlung Seftigen – Steuererhöhung wird zum Thema An der Gemeindeversammlung sorgte für einmal der Finanzplan und nicht das Budget für Diskussionsstoff. Gegenwind gibt es für einen geplanten Erotikbetrieb an der Dorfstrasse. Stefan Kammermann

Die Fotovoltaikanlage auf dem Schulhausdach ist eine von mehreren Solaranlagen, welche die Gemeinde realisiert hat. Foto: PD

Eigentlich ging es lediglich um eine Kenntnisnahme. Doch diese hatte es am Montagabend an der Gemeindeversammlung in Seftigen in sich. Während der Vorstellung des Finanzplanes für die nächsten fünf Jahre entwickelte sich unter den 67 Anwesenden (knapp 4 Prozent der Stimmberechtigten) eine rege Diskussion.