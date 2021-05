Nach dem Volks-Nein im Dezember – Stettler Gemeinderat legt Volk erneut eine Steuererhöhung vor Im Dezember sagten die Stimmberechtigten von Stettlen Nein zu einer Steuererhöhung. Nun unternimmt der Gemeinderat den nächsten Anlauf.

Der Gemeinderat von Stettlen lässt erneut über eine Steuererhöhung abstimmen. (Archivbild) Foto: Urs Baumann

Der Gemeinderat von Stettlen unternimmt einen neuen Anlauf, um das Budget 2021 unter Dach zu bringen. Nach dem Volks-Nein im Dezember schlägt er nun eine etwas geringere Steuererhöhung vor.

Die Steueranlage soll von 1.50 auf 1.57 steigen statt auf 1.60. Der revidierte Voranschlag weist ein Defizit von 267'300 Franken aus, wie der Gemeinderat am Dienstag mitteilte. Die Stimmberechtigten entscheiden am 13. Juni an der Urne.

Mit der Steueranlage 1.57 will der Gemeinderat «dem Wählerwillen soweit möglich nachkommen» und trotzdem seiner Verantwortung in der Gemeindeführung gerecht werden, wie er in einem Communiqué schreibt. Stettlen werde sich weiterhin im Mittelfeld der Gemeinden in der Region Bern bewegen.

Das im Dezember abgelehnte Budget wies ein Defizit von 87'900 Franken aus.

chh/sda

